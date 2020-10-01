Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim
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Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim

01.10.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:03
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eyüpsultan'da toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eyüpsultan'da toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatılırken, Hayat Eve Sığar (HES) kodu hakkında bilgi verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımı ile Eyüpsultan Habipler yolu üzerinde şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" genelge nedeniyle vatandaşlara HES kodunun nasıl alınacağı, uygulamanın nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Dolmuşta yolculuk yapan Hanife Atalay, "Bu denetimlerin olması çok güzel. Sık sık yapılmasını işitiyoruz. HES kodu anlatıldı ama dolmuşlarda, küçük servislerde nasıl kullanılacak bilmiyorum. Daha önce şehirlerarası otobüslerde ve uçaklarda kullandım ancak dolmuşta nasıl kullanacağım bilmiyorum" dedi. Dolmuş şoförü Mustafa Gönültaş ise "Denetimlerin olması güzel, kurallara da uymaya çalışıyoruz. Ancak HES kodunun ticari minibüslerde kullanılması çok zor. Nasıl kontrol edeceğiz" diye konuştu.Sabri Bilici ise "Ben kurallara elimden geldiğince uyuyorum. Kalabalık olmayan otobüsleri tercih ediyorum. Maskemi takıyorum. Denetimlerin daha sık yapılması lazım vatandaşların bilincinin artırılması lazım. HES kodum da var, uygulamayı kullanıyorum" dedi.

 


- İstanbul
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim
Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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