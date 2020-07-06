Jandarmadan toplu ulaşım araçlarında denetim İstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgesindeki toplu taşıma araçlarında yol kontrol ve trafik uygulaması yaptı.

İstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgesindeki toplu taşıma araçlarında yol kontrol ve trafik uygulaması yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik ve Jandarma Trafik Timinden oluşan 1.021 kişilik ekiple toplu taşıma yapan minibüs, otobüs, ticari taksi, servis araçlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolünün yanında, emniyet ve asayişin sağlanması için denetim düzenlendi.

Denetimlerde Mobil Jandarma PTS (Plaka Tanıma Sistemi) araçları ve karayolu üzerinde havadan kontrol yapabilmek amacıyla drone görev yaptı.

Kaynak: AA