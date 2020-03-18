Jandarmadan toplu taşıma araçlarının sürücülerine para cezası Hatay'da, toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma ekiplerince kural ihlali yaptıkları tespit edilen 15 sürücüye para cezası uygulandı.

Hatay'da, toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma ekiplerince kural ihlali yaptıkları tespit edilen 15 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarına ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Yolcu olarak toplu taşıma araçlarına binen jandarma ekipleri, emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla görüşme, kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu bindirme gibi kural ihlalleri yapan sürücüleri tespit etti.

Denetimlerde 15 sürücüye söz konusu ihlallerden cezai işlem uygulandı.

Trafik kuralı ihlali yapmayan sürücülere ise jandarma personeli tarafından teşekkür edildi.

Kaynak: AA