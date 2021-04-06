Jandarmadan toplu taşıma araçlarında HES ve FİTAŞ uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan toplu taşıma araçlarında HES ve FİTAŞ uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan toplu taşıma araçlarında HES ve FİTAŞ uygulaması

Samsun'da jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında HES kodu ve FİTAŞ uygulaması yaptı.

Samsun'da jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında HES kodu ve FİTAŞ uygulaması yaptı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs hastalığının yoğun olarak görüldüğü şehirde toplu taşıma araçları üzerinde HES kodu ve Filtrasyon ve İzilasyon Takibi Sistemi (FİTAS) denetimi yaptı. Denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayanlara adli ve idari işlem uyguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Diego Mesut Özil Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmadan toplu taşıma araçlarında HES ve FİTAŞ uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:51:49. #1.15#
title