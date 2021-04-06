Jandarmadan toplu taşıma araçlarında HES ve FİTAŞ uygulaması

Samsun'da jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında HES kodu ve FİTAŞ uygulaması yaptı.

Samsun'da jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında HES kodu ve FİTAŞ uygulaması yaptı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs hastalığının yoğun olarak görüldüğü şehirde toplu taşıma araçları üzerinde HES kodu ve Filtrasyon ve İzilasyon Takibi Sistemi (FİTAS) denetimi yaptı. Denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayanlara adli ve idari işlem uyguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı