Jandarmadan toplu taşıma araçlarına kısıtlama denetimi
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Jandarmadan toplu taşıma araçlarına kısıtlama denetimi

Jandarmadan toplu taşıma araçlarına kısıtlama denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma ekipleri, kısıtlama ile ilgili toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Jandarma ekipleri, kısıtlama ile ilgili toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Uygulama da izin belgesi bulunamayan vatandaşlara para cezası kesildi. Ekipler, vatandaşlara tek tek yeni genelge ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bir kişi de izin belgesi olmadığını ancak işe çağrıldığı için mecburen gitmek zorunda kaldığını söyledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Eyüpsultan - Habipler yolunda korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ile ilgili toplu taşıma araçlarına ve sivillere yönelik denetim yaptı. Denetim de vatandaşların izin belgelerine bakıldı. İzin belgeleri bulunanlara izin verilirken, izin belgesi olmayanlara ise idari para cezası uygulandı Jandarma ekipleri izin belgelerinin E-Devlet üzerinden alınmasını gerektiğini vatandaşlara teker teker anlattı.

İşe çağırdılar gitmek zorunda kaldım

Bir toplu taşıma aracında bulunan genç izin belgesi olmadığını ancak işe çağrıldığı için mecburen gitmek zorunda kaldığını söyledi. Ekipler izin belgesi olmayan dışarıya çıkan gece idari para cezası uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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