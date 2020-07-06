Jandarmadan toplu taşıma araçlarına denetim - Jandarmadan toplu taşıma araçlarına denetim Fazla yolcu almaktan ceza yiyen minibüs şoföründen 'Ayakta yolcu almıyoruz, vatandaş yolda kalıyor' savunması İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

- Jandarmadan toplu taşıma araçlarına denetim

Fazla yolcu almaktan ceza yiyen minibüs şoföründen 'Ayakta yolcu almıyoruz, vatandaş yolda kalıyor' savunması

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Sosyal mesafe ve maske kullanımına bakılan denetimlerde fazla yolcu taşıyan minibüs şoförlerine para cezası kesildi. Ceza yiyen minibüs şoförü "Bu insanları ne yapacağız biz böyle? Vatandaş yolda kalıyor" diyerek kendini savundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 68 Jandarma Trafik Timi ve bin 21 personel toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Arnavutköy Habipler Kavşağı'nda gerçekleşen denetimlerde araçlardaki yolcu sayısı kontrol edilirken, yolcuların da maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları denetlendi. Kurallara uyumayan yolcular jandarma ekipleri tarafından uyarılırken, fazla yolcu taşıyan minibüs şoförlerine de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

"Vatandaş yolda kalıyor"

Ayakta yolcu alınması yasak olan minibüslerde fazla yolcu taşıdığı için ceza yiyen minibüs şoförü Erdal Başar, "Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz ama burada bir vatandaş var eşiyle beraber 1 saattir minibüs bekliyor. Eşiyle gidecek Arnavutköy'e gidemiyor. Neden gidemiyor? Almıyoruz ayakta yolcu. Bu insanları ne yapacağız biz böyle? Vatandaş yolda kalıyor. '1 saattir minibüs bekliyorum' diyor. Kimse almıyor. Neden? Ayakta yolcu almak yasak olduğu için" dedi.

"Metrobüslerde sosyal mesafeye dikkat edildiğini zannetmiyorum"

Yapılan denetimlerden memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar, sosyal mesafenin en az olduğu toplu taşıma aracının metrobüs olduğunu söyledi. Arnavutköy'e seyahat eden Enes Doğangül, "Denetimler aslında çok başarılı gidiyor şu an. Metrobüslerde sosyal mesafeye hiç dikkat edildiğini zannetmiyorum. Diğer toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye dikkat ediliyor" diye konuştu.

"Denetimler bizim için avantaj"

Yapılan denetimlerin vatandaşlar için bir avantaj olduğunu söyleyen Enes Balkış, "Toplu taşımalarda son zamanlarda denetimlerin sıklaştırıldığına hepimiz şahit oluyoruz. Bu denetimler ne kadar artarsa bizim için o kadar avantajlı hale dönüşebiliyor. Otobüslerde sosyal mesafeye genellikle dikkat ediliyor ama minibüslerde bu durum pek söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA