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Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 1 ton 230 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 1 ton 230 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 201 kilo toz esrar ve 129 kilo kubar esrar ele geçirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

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