Jandarmadan terör örgütüne ağır darbe



MARDİN - Jandarmanın son iki ay içerisinde Mardin'de düzenlediği operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda da barınak da imha edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medyada yaptığı son paylaşımla kasım ve aralık ayı içerisinde Mardin'de 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi. Videoda 53 adet çeşitli marka ve modelde silah, 2543 adet mühimmat, 49 adet haberleşme cihazı ve 99 adet barınağın kullanılamaz hale getirildiği vurgulanırken yapılan operasyonlarda 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.