Jandarmadan Tefecilere Operasyon: 12 Gözaltı
Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği düşünülen bir şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda; 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi. 12 kişi örgütlü olarak tefecilik yaptıkları suçlaması ile gözaltına alındı. - SİVAS