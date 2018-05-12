Jandarmadan Tefecilere Operasyon: 12 Gözaltı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği düşünülen bir şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda; 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi. 12 kişi örgütlü olarak tefecilik yaptıkları suçlaması ile gözaltına alındı. - SİVAS