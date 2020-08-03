Jandarmadan tatil dönüşü drone ile trafik denetimi Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, Hassa-Gaziantep kara yolunda Kurban Bayramı tatili dönüşü drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, Hassa-Gaziantep kara yolunda Kurban Bayramı tatili dönüşü drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların bayramlarını da kutlayan jandarma, UMKE ekipleri ile ateşlerini ölçtüğü sürücü ve yolculara, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarı yaptı.

Kaynak: AA