Jandarmadan tatbikat

02.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:19

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tatbikat yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin müdahale edebilmek amacıyla tatbikat yapıldı.

Tatbikata, 160'ı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı, 81'i Cezaevi Jandarma Birliği olmak üzere 241 personel katıldı.

Tatbikatta 3 jandarma asayiş köpeği de yer aldı.

Kaynak: AA