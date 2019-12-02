Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Haber

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke ele geçirilirken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.

02.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:51
Jandarmadan tarihi eser operasyonu

'da tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda, ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke ele geçirilirken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yoncalı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden bir otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Şüpheli otomobili Yoncalı Kavşağı'nda durduran ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada, aracın ön koltuğun altına gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke geçirildi.Jandarma, şüpheli sürücü O.Ö. gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.