Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Bartın merkeze bağlı Kocareis köyünde bir evin bahçe kısmında bulunan içi oyuk sütun başlığı müze ekiplerine teslim edildi.

16.10.2019 22:02
Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Bartın merkeze bağlı Kocareis köyünde bir evin bahçe kısmında bulunan içi oyuk sütun başlığı müze ekiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapan jandarma ekipleri evin bahçe kısmında 44 cm yüksekliğinde ve 54 cm genişliğinde üzeri işlemeleri içi oyuk sütun başlığı buldu. Jandarma ekiplerince el konulan sütun başlığı Amasra Müze Müdürlüğüne teslim edildi. G.A. isimli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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