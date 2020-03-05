Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 adet sikke ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

05.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:59
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İl Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 adet sikke ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde C.A. ve Ö.T. isimli şahısların ellerinde bulunan 42 adet sikkeyi satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda C.A. ve Ö.T. isimli şahıslar sikkelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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