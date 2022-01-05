Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Haberler
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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarmadan tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 289 adat sikke ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 289 adat sikke ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde M.A.'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 289 adet sikke ele geçirildi. M.A., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

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