Jandarmadan tarihi eser operasyonu
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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

14.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:50
Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç ilçesinde 11 Aralık günü tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 48 adet sikke, 1 adet metal yüzük ve 1 adet toprak gözyaşı şişesi ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:50:59. #1.15#
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