Jandarmadan tarihi eser operasyonu
14.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:50
Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç ilçesinde 11 Aralık günü tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 48 adet sikke, 1 adet metal yüzük ve 1 adet toprak gözyaşı şişesi ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı