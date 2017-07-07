Jandarmadan Tarihi Eser Kaçakçılarına Suçüstü

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde kazı yapan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakalayan jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.



Uşukpınarı Mahallesi Dut Kusu mevkiinde tarihi eser kaçakçılığı amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 5 Temmuz günü yaptıkları operasyonda H.B.T., İ.Ş., H.T. ile A.T.'yi suçüstü yakalarken, M.Ö. ve A.Y. ise kaçtı. Janrdarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı aramada ise 1 adet spiral, 2 hilti, 1 testere, 2 kazma, 1 balyoz, 1 murç, 2 el feneri, 3 kalas, 20 metre ip, 200 mililitre mazot, 1 jeneratör, 3 kova, 1 çekiç, 2 kürek, 1 hilti ucu, 1 tulum, 1 matkap, 6 maske, 1 gözlük, 1 üçlü priz, 1 çift iş ayakkabısı ve 1 ara kablosu ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, firar eden M.Ö. ve A.Y.'nin yakalanması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



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