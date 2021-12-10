Jandarmadan sürücülere "yağışlı günlerde yayaları ıslatmayın" uyarısı - Haberler
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Jandarmadan sürücülere "yağışlı günlerde yayaları ıslatmayın" uyarısı

Jandarmadan sürücülere
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Genel Komutanlığı, havaların yağışlı olduğu günlerde yayaları ıslatmamaları için sürücüleri, trafikte hızlarını azaltması konusunda uyardı.

Jandarma Genel Komutanlığı, havaların yağışlı olduğu günlerde yayaları ıslatmamaları için sürücüleri, trafikte hızlarını azaltması konusunda uyardı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli sürücüler, havaların yağışlı olduğu günlerde trafikte seyir halindeyken yayaları ıslatmamak için su birikintilerinin olduğu yerlerde hızınızı azaltmayı unutmayın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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