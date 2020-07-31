Jandarmadan sürücülere Kurban Bayramı kutlaması Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kontrolünde sürücülere, kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kontrolünde sürücülere, kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Yukarıkocayatak Mahallesi Azaplar mevkisinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için uygulama yaptı.

Ekipler, sürücüleri maske takma, hijyen, hız yapmama, emniyet kemeri kullanma ve cep telefonu kullanmama konusunda uyardı.

Uyarıların ardından jandarma ekipleri, Kurban Bayramını kutladıkları sürücülere şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Kaynak: AA