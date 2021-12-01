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Jandarmadan sürücülere kış lastiği denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan sürücülere kış lastiği denetimi

Kahramanmaraş'ta jandarma trafik ekipleri, kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim yaptı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta jandarma trafik ekipleri, kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim yaptı.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından trafik timleri tarafından uygulama gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri denetimlerde kış lastiği kullanmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu. Ayrıca denetimde jandarma ekipleri kış lastiğinin kullanımı ile ilgili bilgilendirici el broşürü dağıttı.

Jandarma birimlerince denetimlerin kış mevsimi boyunca devam edeceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarmadan sürücülere kış lastiği denetimi

Jandarmadan sürücülere kış lastiği denetimi

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