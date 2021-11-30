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Jandarmadan sürücülere eğitim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan sürücülere eğitim

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerince; traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla araç sünücülerine tek tek bilgilendirme yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerince; traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla araç sünücülerine tek tek bilgilendirme yapıldı.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla mahallelerdeki traktör sahipleri tek tek dolaşılarak özellikle sürücülerin traktör altında kalarak ölmesi veya yaralanmasını engelleyen Koruma Çerçevesi (ROBS demiri) kullanmaları, römorkların arkasına reflektör takılarak kullanılması, traktör üzerine monte edilen sarı çakarlı lambanın taktırılarak kullanılması ve traktörlerin sigorta-muayenesinin yapılması konusunda bilgilendirme ve denetim faaliyeti yapıldı. Faaliyet sırasında traktör sürücülerine bilgilendirici broşür dağıtıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarmadan sürücülere eğitim

Jandarmadan sürücülere eğitim

Jandarmadan sürücülere eğitim

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