Jandarmadan sürücülere babalar günü hediyesi
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Jandarmadan sürücülere babalar günü hediyesi

Jandarmadan sürücülere babalar günü hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla sürücülerin Babalar Günü'nü kutladı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla sürücülerin Babalar Günü'nü kutladı.

Onikişubat ilçesi ve Dulkadiroğlu ilçesinde trafik kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları sürücülerin Babalar Günü'nü kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.

Sürücüler de bu özel günde jandarmanın bu hassasiyetini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, teşekkürlerini sundu. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarmadan sürücülere babalar günü hediyesi
Jandarmadan sürücülere babalar günü hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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