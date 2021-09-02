Jandarmadan sünnet olan şehit çocuklarına araç jesti
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Jandarmadan sünnet olan şehit çocuklarına araç jesti

Jandarmadan sünnet olan şehit çocuklarına araç jesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şehit Jandarma Uzm. Çavuş Şevket Kolonkaya'nın 2 oğlunun sünnet düğününde sünnet otomobili olarak jandarma aracı süslendi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şehit Jandarma Uzm. Çavuş Şevket Kolonkaya'nın 2 oğlunun sünnet düğününde sünnet otomobili olarak jandarma aracı süslendi. Jandarmanın jesti hem çocukları hem de ailesini mutlu etti.

Şırnak ilinde 26.03.2016 tarihinde şehit olan J. Uzm. Çvş. Şevket Kolonkaya'nın oğulları Tunay Kolonkaya ve Güney Kolonkaya'nın sünnet merasim töreni yapıldı. Saruhanlı ilçesi Dilek Mahallesinde gerçekleştirilen sünnet merasimine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de katıldı.

Vali Karadeniz, şehit ailesine sünnet merasiminin hayırlı olması temennilerini ileterek şehidin oğulları Tunay ve Güney'i de tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Jandarmanın gösterdiği hassasiyetin kendilerini duygulandırdığını belirten Kolonkaya ailesi kendilerini yalnız bırakmadıkları için katılımcılara teşekkür etti. - MANİSA

Jandarmadan sünnet olan şehit çocuklarına araç jesti
Jandarmadan sünnet olan şehit çocuklarına araç jesti
Jandarmadan sünnet olan şehit çocuklarına araç jesti
Jandarmadan sünnet olan şehit çocuklarına araç jesti
Jandarmadan sünnet olan şehit çocuklarına araç jesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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