Jandarmadan suç ve suçlularla etkin mücadele

SAMSUN (İHA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 Ocak ayında 24 bin 884 gram kubar esrar, 11 bin 794 adet sentetik hap, 1403 gram metamfetamin, 1500 gram toz esrar, 48 kök kenevir/sukunk bitkisi, 19 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.

Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın 2022 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmaları basına açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı'nca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Pandemi kurallarının uygulanmasına yönelik 71 bin 307 HES kodu sorgulaması yapıldı. 7 bin 282 izolasyon denetimi yapıldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 115 bin 85 şahıs ve 44 bin 94 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 451 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 3 kişi yakalandı. 11 kayıp kişi bulundu. 21 adet tabanca ile 22 adet av tüfeği ele geçirildi.

91 kaçakçılık olayı

Ocak ayında gerçekleşen olaylarda 115 kişi yakalandı. 24 bin 884 gram kubar esrar, 11 bin 794 adet sentetik hap, 1403 gram metamfetamin, 1500 gram toz esrar, 48 kök kenevir/sukunk bitkisi, 19 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi. Trafik timlerince 40 bin 280 araç sürücüsü kontrol edildi. 2 bin 764 araç sürücüsü, 1591 öğrenci ve 719 yaya olmak üzere toplam 5 bin 74 vatandaşa trafik kuralları konusunda eğitim verildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa