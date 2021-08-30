Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması
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Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Güncel

Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı.

Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Sualtı Arama Kurtarma Timi, Menderes ilçesine bağlı Özdere Çukuraltı sahilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında su altına dalış yaptı. Denizin 27 metre altına inen dalgıç jandarmalar, burada Türk Bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı poster açtı.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması
Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması
Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması
Jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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