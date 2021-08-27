Jandarmadan sporculara hediye

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen oryantiring yarışmasına katılan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen oryantiring yarışmasına katılan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Melensu Parkı'nda ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik oryantring etkinliği düzenledi. Faaliyete katılan sporcular, görevliler ile diğer misafirlere trafik bilincini oluşturmak için Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri de bölgede stant açtı. Her bir katılımcıya tek tek trafik bilinci ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma trafik timleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı