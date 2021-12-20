Jandarmadan Sokak Hayvanlarına Yem ve Mama Desteği

ANTALYA (Habermetre) - Antalya'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde jandarma ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı. Ekiplerin hayvanlara yiyecek vermesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Jandarma ekipleri, Antalya-Konya kara yolunda, kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yönelik çalışma başlattı. Trafiğin güvenli şekilde akışını sağlamak için görev yapan ekipler, soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarına da el uzattı. Ekiplerin hayvanlara yiyecek vermesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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