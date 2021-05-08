Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli

Elazığ'da jandarma ekipleri, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmedi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmedi.

Covid-19 salgınının bulaşıcılığını önlemek için ülke genelinde 29 Nisan tarihinden itibaren başlayan 17 günlük tam kapanma Elazığ'da da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda valilik koordinesinde hem denetleme hem de ihtiyaçların giderilmesi kapsamında çalışmalar yapılıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler da, diğer görevlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Kentin farklı noktalarına giden ekipler, sokak hayvanları için su, mama ve değişik yiyecek bırakıyor. Dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat göstermeyi de ihmal etmiyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı