Jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
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Jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
09.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:47

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından jandarma ekipleri sorumluluk alanlarındaki bölgelerde sokaklarda ve araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini kontrol etti.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından jandarma ekipleri sorumluluk alanlarındaki bölgelerde sokaklarda ve araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini kontrol etti.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokaklarda ve araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini sordu. Jandarma ekipleri bugün yaptıkları denetimlerde, durdurdukları araçlarda bulunanlarda izin belgelerine baktı. Jandarma ekipleri bir mazeretlerinden dolayı izin alanların belgelerini kontrol ettikten sonra yollarına devam etmelerini sağladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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