Jandarmadan sokağa çıkamayan 4 bin kişiye destek
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Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Jandarmadan sokağa çıkamayan 4 bin kişiye destek

Balıkesir'de jandarma ekipleri korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 4 bin 7 kişiye istekleri doğrultusunda destek verdi.

03.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:11
Jandarmadan sokağa çıkamayan 4 bin kişiye destek

Balıkesir'de jandarma ekipleri korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 4 bin 7 kişiye istekleri doğrultusunda destek verdi. Jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayıp eve dönmesi yönündeki ikazlara rağmen evine dönmeyen 68 yaşlıya 26 bin 656 TL cezai işlem yaptı.

Jandarma 7/24 Görev Başında

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" olarak ilan edilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihi itibariyle ilk vakanın tespit edildiği açıklanan Koronavirüs (COVID-19) salgınından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığımızca gerekli tedbirler alındı.

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın 21 Mart 2020 günü saat 24.00'ten itibaren sokağa çıkmalarının yasaklanması ve ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 691 personelden oluşan 144 "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

24 saat esasına göre çalışan "Vefa Sosyal Destek Grubu" personeli tarafından sokağa çıkamayan 4 bin 7 kişiye istekleri doğrultusunda çeşitli konularda destek sağlanmış ve ihtiyaçları karşılanmıştır. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Korona virüsün bulaşmasını engellemek maksadıyla alınan tedbirleri kapsamında bugüne kadar genelge ve talimatlara aykırı hareket edenlere yönelik; 65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayıp eve dönmesi yönündeki ikazlara rağmen evine dönmeyen 68 şahsa 26 bin 656 TL, Umuma açık işyerlerinde alınması gereken tedbirlere uymayan 27 şahsa 10 bin 584 TL, Sahil bantları, piknik ve mesire alanı yasağına uymayan 26 şahsa 10 bin 192 TL, Toplu taşıma araçlarında uyması gereken tedbirlere uymayan ticari araç sahibi 9 şahsa 3 bin 528 TL ve Hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket eden 19 şahsa 59 bin 850 TL olmak üzere toplam 149 kişiye 110 bin 810 TL idari ceza uygulanmış, Ayrıca Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan 2 bin 724 iş yeri denetlenmesine de devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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