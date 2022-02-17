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Jandarmadan şok uygulama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan şok uygulama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrol uygulamasında 289 aracı kontrol etti kusurlu bulunan 30 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrol uygulamasında 289 aracı kontrol etti kusurlu bulunan 30 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Jandarma Trafik Timleri tarafından karayollarından yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde 289 araç tek tek kontrol edildi. Kusurlu görülen 30 araç sürücüsüne 26 bin 449 lira cezai işlem uygulandı, 6 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Jandarmadan şok uygulama

Jandarmadan şok uygulama

Jandarmadan şok uygulama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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