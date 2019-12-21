Jandarmadan şok uygulama
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Jandarmadan şok uygulama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 157 araç durdurularak didik didik arandı.

21.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:35
Jandarmadan şok uygulama

'nın ilçesinde 157 araç durdurularak didik didik arandı.


Huzur ve güven uygulamalarına devam eden jandarma ekipleri, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde bulunan Hamzabey OSB Kavşağı'nda şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında 157 araç durdurularak 281 şahıs sorgulandı. Faaliyet kapsamında evrak eksiği tespit edilen 8 araca toplam 6 bin 237 TL trafik cezası kesilirken, 5 araç ve 2 sürücü de trafikten men edildi. Ayrıca aracında ruhsatsız silah yakalanan bir şahsa da 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Yetkililer uygulamaların devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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