Jandarmadan "Şok" Uygulama

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen şok uygulamasında tarihi eser, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirdi.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı koordinesinde Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 22 ekipten oluşan 217 personel ile 24 uygulama noktasında şok operasyon yapıldı.

Bomba arama köpeği "Aşil" ve narkotik arama köpeği "Atos"un da katıldığı uygulamada, 64 gram esrar, 10 gram eroin, 51 gram uyuşturucu madde, 2 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ile deniz kızı heykeli, yüzük, metal kitabe, mühür ve çan parçalarından oluşan 6 parça tarihi eser ele geçirildi.

2 bin 311 kişinin sorgulandığı şok uygulamada 22 kişi hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ise yakalandı.

Sorgulanan 926 araçtan 10 aracın sürücüsüne 13 bin 876 lira para cezası uygulandı.

Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı uygulama noktasında, narkotik arama köpeği "Atos", bir araçta uyuşturucu madde buldu.

Yakalanan 33 kişi alınan sağlık raporunun ardından ifadeleri alınmak üzere Narlı Jandarma Karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA