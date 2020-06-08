Jandarmadan şok baskın
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Jandarmadan şok baskın

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlık Aşağıbalık Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadan şok baskın
08.06.2020 23:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 01:00

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlık Aşağıbalık Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İnegöl'e bağlı Aşağıbalık Mahallesi'nde 46 yaşındaki F.A. isimli şahsın evinde ve tarlasında Hint keneviri ektiği bilgisi alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Yapılan operasyonda 100 kök Hint keneviri ile bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili F.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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