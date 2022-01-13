Jandarmadan Şırnak'ın köylerinde KADES ile ilgili kadınlara bilgilendirme

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ile ilgili bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, son yıllarda artan şiddet olaylarının önlenmesi maksadıyla jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 3 okulda KADES uygulaması anlatıldı.

Jandarma ekiplerince, Araköy Ortaokulu, Balveren Gazi Ortaokulu ile Cizre Özel Bilim Teknik Kolejinde kadın velililer ile öğretmenlere KADES uygulaması tanıtımına yönelik broşürler dağıtıldı, 110 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da KADES uygulaması hakkında vatandaşlara bilgi veren jandarma ekiplerini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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