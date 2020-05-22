JANDARMADAN ŞİLE YOLU'NDA DENETİM SOKAĞA çıkma yasağı öncesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şile Yolu'nda denetim yaptı.

SOKAĞA çıkma yasağı öncesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şile Yolu'nda denetim yaptı.

Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde İl Jandarma Ekipleri Şile Yolu'nda denetim yaptı. Güvenlik noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurarak içinde bulunan kişilere kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, vatandaşların kimliklerini barkod okuyucu sistemiyle kontrol etti. Kontroller sırasında araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Jandarma ekiplerinin denetimleri drone ile havadan takip edildi.

Kaynak: DHA