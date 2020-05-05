Jandarmadan silah operasyonu
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Jandarmadan silah operasyonu

Jandarmadan silah operasyonu
05.05.2020 20:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:35

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı"na bağlı ekipler Akçaabat ilçesinde, iki şüpheli şahsa ait evlerde satmak üzere ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

İki ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramada 4 adet Parabellum marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet Browning marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet çeşitli çap ve markalarda av tüfeği, 63 adet çeşitli çaplarda fişek, 57 adet çeşitli çaplarda av tüfeği fişeği, 5 adet Browning marka tabanca şarjörü, 5 adet Parabellum marka tabanca şarjörü, 34 adet kabza, 3 adet namlu, bir adet kapak takımı ve 96 adet silah parçası (iğne ve atım tırnağı) ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilerek haklarında gerekli işlemlere başlandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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