Jandarmadan silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon: 13 gözaltı
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Jandarmadan silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon: 13 gözaltı

Jandarmadan silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon: 13 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | 3. Sayfa

Jandarmadan silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon: 13 gözaltı Silah kaçakçılarına yönelik 21 farklı adrese şafak vakti operasyon düzenlendi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma silah kaçakçılarına yönelik 21 farklı adrese şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13...

Jandarmadan silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon: 13 gözaltı

Silah kaçakçılarına yönelik 21 farklı adrese şafak vakti operasyon düzenlendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma silah kaçakçılarına yönelik 21 farklı adrese şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Sandıklı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri önceden belirlenen 21 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Baskında haklarında yakalamam kararı bulunan 13 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 184 mermi, 6 tabanca şarjörü, 12 cep telefonu ve sim kart ile birlikte silah tamirinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, operasyonda baskın anları ve arama yapılması ise jandarma kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Jandarmadan silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon: 13 gözaltı
Jandarmadan silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon: 13 gözaltı
Jandarmadan silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon: 13 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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