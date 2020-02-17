Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Haberler

Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

17.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:46
Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla kimliği belirlenen 3 şüphelinin adreslerine jandarma ekiplerince operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda H.T., İ.T. ve S.K. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 piyade tüfeği, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 15 şarjör, 405 mermi, 1 dürbün, 2 hücum yeleği ile 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan jandarma, 3 şüphelinin sorgusuna başladı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler