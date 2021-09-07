Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
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Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eğitim-öğretim yılı başlaması dolayısıyla okul servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eğitim-öğretim yılı başlaması dolayısıyla okul servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Manisa'da eğitim-öğretim yılının başlaması sonrası jandarma sorumluluk alanında bulunan okullarda servis şoförleri ve servis görevlilerine genel trafik kuralları ile korona virüs salgını süresince servis araçlarında aranacak hususlar ve okul servis yönetmeliğindeki değişiklikler konusunda eğitim seminerleri düzenlenmeye başlandı. Düzenlenen eğitimler kapsamında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Muradiye Mahallesi'ndeki bir okula ait 37 servis şoförü ve görevlisine eğitim verildi. Verilen eğitimlerin ardından Motosikletli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Necmettin Mert Dölek şoförlerin sorularını yanıtladı. - MANİSA

Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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