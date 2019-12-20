Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

20.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:38

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri servis şoförlerine sisli havada güvenli araç kullanma eğitimi verdi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmelerini sağlamak maksadıyla "Okul Servis Aracı Şoförlerine Karlı, Yağmurlu ve Sisli Havada Güvenli ve Konforlu Araç Kullanma Eğitimi" faaliyeti icra edildi. Kırsal bölgelerde bulunan hayvan sahipleri ve hayvan bakıcılarına eğitim verildi. Tafik güvenliği maksadıyla bu tür eğitimlere devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA