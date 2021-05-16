Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama
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Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama

Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Taşova ilçesi Amasya-Erzincan karayolunda bayram sonrası denetim yapan jandarma ekipleri, kısıtlamadan muaf olup yolda olanlara bayram şekeri ve kolonya ikram ettiler.

Amasya'nın Taşova ilçesi Amasya-Erzincan karayolunda bayram sonrası denetim yapan jandarma ekipleri, kısıtlamadan muaf olup yolda olanlara bayram şekeri ve kolonya ikram ettiler.

Taşova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine ve yolculara şeker ve kolonya ikramında bulundu. Doğu Anadolu'yu Orta Karadeniz'den İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta Tokat ve Sivas başta olmak üzere Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Van şehirlerinden özel araçlarıyla ve otobüslerle seyahat eden vatandaşlara şeker edildi. Kkontrol noktasında sürücülere maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, sürücülere alkol testi yapıp, Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) sorguladı. - AMASYA

Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama
Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama
Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama
Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama
Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama
Jandarmadan şekerli ve kolonyalı uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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