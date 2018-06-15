Jandarmadan Şekerli Bayram Uygulaması

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada, sürücülere şeker ve çikolata ikramında bulundu.

Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığına Bağlı Trafik ekipleri Gaziantep ile Adıyaman yolu üzerinde uygulama noktasında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde uygulama yaptı. Ekipler, durdukları araçların sürücü ve yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Jandarma, sürücülere kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunarak, yolculuk esnasında dikkatli olmalarını istedi. Ekipler, sürücü ve yolculara kolonya ve şeker de ikram etti.

Vatandaşlar da tüm Mehmetçiğin bayramını kutlayarak, uygulamadan memnuniyetini dile getirdi. - GAZİANTEP