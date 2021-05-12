Jandarmadan şehitlere vefa
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Jandarmadan şehitlere vefa

Jandarmadan şehitlere vefa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayram öncesinde Şehitlikleri ziyaret ederek mezarların bakımlarını yaptılar.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayram öncesinde Şehitlikleri ziyaret ederek mezarların bakımlarını yaptılar.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan bayramı öncesinde Şehitliklere ziyaret gerçekleştirdiler. Ekipler, ziyaretlerde Şehitliklerin bakım ve temizliklerini kontrol ettiler. Ekipler, ziyaretlerde Şehit mezarların bakımlarını da yapmayı ihmal etmediler.

Jandarma ekipler son olarak ise şehit mezarları başında ellerini açıp, dualar okudu - MALATYA

Jandarmadan şehitlere vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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