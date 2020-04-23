Jandarmadan şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin çocuklarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin çocuklarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Ekipler, Siirt merkez ve merkeze bağlı Sağırsu köyünde yaşayan şehit çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyarette bulundu. Ekipler tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklar da hediyeler için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Etkinliğe Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA