Jandarmadan şehit babalarına anlamlı ziyaret
Malatya'da jandarma ekipleri Babalar Günü dolayısıyla kentte yaşayan şehit babalarını ziyaret etti.
21.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:48
Malatya'da jandarma ekipleri Babalar Günü dolayısıyla kentte yaşayan şehit babalarını ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit babalarının babalar gününü kutlayarak hediye taktim etti.
Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde şehit babaları da ilgilerinden dolayı jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: AA