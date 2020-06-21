Jandarmadan şehit babalarına anlamlı ziyaret Malatya'da jandarma ekipleri Babalar Günü dolayısıyla kentte yaşayan şehit babalarını ziyaret etti.

Malatya'da jandarma ekipleri Babalar Günü dolayısıyla kentte yaşayan şehit babalarını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit babalarının babalar gününü kutlayarak hediye taktim etti.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde şehit babaları da ilgilerinden dolayı jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: AA