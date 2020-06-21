Jandarmadan şehit babalarına anlamlı ziyaret
Elazığ'da jandarma Babalar Günü dolayısıyla kentte yaşayan şehit babalarını ziyaret etti.
21.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:38
Elazığ'da jandarma Babalar Günü dolayısıyla kentte yaşayan şehit babalarını ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babalar Günü'nde görevi başında şehit düşen askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.
Ziyarette, şehit babalarının babalar gününü kutlayan jandarma, hediye taktim etti.
Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde şehit babaları ilgilerinden dolayı jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: AA