Jandarmadan şehit annelerine karanfil

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe genelindeki şehit annelerini ziyaret edip karanfil vererek Kadınlar Gününü kutladı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ellerinde karanfillerle ilçedeki şehit annelerinin evlerine giderek ziyaret etti. Karanfil hediye ederek gönül alan jandarma ekipleri şehit annelerin Kadınlar Gününü kutladı.

Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşandı. Şehit anneleri ziyaretin kendilerini duygulandırdığını belirtirken jandarma ekipleri de şehit annelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - MANİSA