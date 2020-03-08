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Jandarmadan şehit ailesine ziyaret

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

08.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:22
Jandarmadan şehit ailesine ziyaret

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve beraberindeki heyet, 9 Aralık'ta Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

Ziyarette her türlü zorluğa rağmen çok iyi bir asker, kahraman bir komando, gözü kara bir patlayıcı madde imha uzmanı evlat yetiştiren anne Gözüaydın'a çiçek takdim edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Ayrıca şehidin ailesine Şehadet Belgesi ile Hizmet Şildi Takdim edildi.

Şehidin evinde ve Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında Kuranı Kerim okundu ve dualar edilerek kabri çiçeklerle donatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, beraberindeki heyete şehit ailesine gösterdikleri ilgi ve desteklerden ötürü teşekkür ederek şehidin hatırasına ve onun emaneti olan ailesine her daim sahip çıkılacağını bildirdi.

Jandarmadan şehit ailesine ziyaret

Kaynak: AA

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Jandarmadan şehit ailesine ziyaret

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