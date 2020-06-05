Jandarmadan şehirlerarası yolcu taşıyan bin 159 araca denetim
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Jandarmadan şehirlerarası yolcu taşıyan bin 159 araca denetim

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri il genelinde şehirlerarası yolcu taşıyan bin 1159 aracı denetledi.

Jandarmadan şehirlerarası yolcu taşıyan bin 159 araca denetim
05.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:25

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri il genelinde şehirlerarası yolcu taşıyan bin 1159 aracı denetledi. Jandarma trafik timleri 33 araca 14 bin 178 lira para cezası uygularken 12 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan tabir edilen yetki belgesiz taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve kazaların azaltılması amacıyla; Balıkesir genelinde şehirlerarası yolcu taşıyan araç ve sürücüleri üzerinde özel denetim faaliyeti icra etti. Şehirlerarası yolcu taşıyan araç ve sürücülerin denetimi sonucunda, bin 159 araç kontrol edilirken, 33 araca 14 bin 178 TL idari para cezası uygulanarak, 12 araç trafikten men edildi.

Jandarmadan radarla hız kontrolü

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, bin 467 araç kontrol edilmiş olup, 141 araca 61 bin 384 TL idari para cezası uygulanarak, 8 araç trafikten men edildi - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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